Умер тренер боксеров Поветкина и Цзю Умер тренер по боксу Валерий Белов

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Валерий Белов

Тренер российских боксеров Александра Поветкина и Константина Цзю Валерий Белов умер в возрасте 75 лет, сообщили ТАСС в команде Поветкина. Специалист входил в тренерский штаб сборной РФ. Он также являлся заслуженным тренером СССР.

Валерий Иванович Белов ушёл из жизни, — сообщили в команде боксера.

16 декабря на 54-м году жизни в римской больнице скончался сербский футбольный тренер и игрок Синиша Михайлович. Причиной смерти стала лейкемия, обнаруженная у него летом 2019 года.

Михайлович известен по выступлениям за сербскую команду «Црвена Звезда», а также за итальянские клубы «Рома», «Сампдория», «Лацио» и «Интер». Как тренер он руководил сборной своей страны, «Миланом» и многими другими итальянскими командами.

Также он известен как мастер исполнения штрафных и дальних ударов. Михайловичу принадлежит рекорд Серии A (чемпионат Италии по футболу) по числу голов, забитых со штрафных, — 28.