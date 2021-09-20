Тренер подвёл итоги контрольного старта биатлонисток сборной России

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов подвёл итоги сбора национальной команды в Сочи и рассказал о результатах контрольной тренировки своих подопечных. В ней лучше всех проявили себя Ирина Казакевич и Анастасия Гореева, заявил наставник в интервью пресс-службе СБР.

Ирина Казакевич, Анастасия Гореева — они молодцы, Лера Васнецова здорово прошла. Результатами контрольной тренировки доволен, такой первый спринт в горах. Задача была — проработаться. Ну, мы молодцы: с лёжкой справились, а на стойке немножко закрутились. Так что результаты более или менее стабильные, последний круг всем удался, — рассказал Шашилов.

Также стоит отметить, что тренер никак не выделил лидера команды Светлану Миронову и отметил, что Анастасия Шевченко бежала в щадящем режиме после болезни.

Как сообщалось ранее, в Тюмени, где проходит сбор группа Сергея Башкирова, состоялась контрольная тренировка биатлонистов. Спортсмены провели спринтерскую гонку на лыжероллерах, победу в которой с чистой стрельбой одержал Денис Таштимеров. Лидеры группы Александр Логинов, Евгений Гараничев и присоединившийся к ним Матвей Елисеев участия в гонке не принимали.