Тренер по волейболу фразой Путина отреагировал на лишение России ЧМ

Бывший главный тренер мужской сборной России Владимир Алекно процитировал фразу президента России Владимира Путина «Зачем нужен мир, в котором нет России». Таким образом он отреагировал на решение Международной федерации волейбола (FIVB) лишить России чемпионата мира. По словам Алекно, российский спорт в скором времени вернётся на мировую арену, сообщает «Р-спорт».

Печально смотреть на это, как и на всё окружающее нас в мировой повестке, что направлено против нашей страны. Верю, что в скором времени всё нормализуется. Как сказал наш президент: «Зачем нам такой мир, в котором нет России». Так зачем нам спорт, в котором не будет России? Они боятся нас, — заявил Алекно.

Чемпионат мира по волейболу должен был пройти 26 августа по 11 сентября в 10 российских городах.

Ранее сообщалось, что мужская сборная Украины по волейболу примет участие в чемпионате мира 2022 года вместо России.