Тренер по хоккею объяснила разницу между спортсменками и спортсменами

Хоккеистки и хоккеисты не отличаются в тренировочном плане, потому что все спортсмены индивидуальны, рассказала первая женщина — тренер по хоккею в Новосибирской области и ближайших регионах Марина Качурина. При этом мужчины физически сильнее, отметила она в разговоре с «Сиб.фм». Правила любительского хоккея же для всех одинаковы, разница только в экипировке.

В тренировках — нет (разницы. — NEWS.ru), есть просто какие-то личные аспекты, потому что каждый человек индивидуален. Но различия могут быть в физиологии, потому что мужчины изначально посильнее. Хотя девушки тоже не исключение — есть случаи, когда они бросают сильнее или бьют лучше. В любительском хоккее у мужчин и женщин запрещены одни и те же приёмы. Единственное, что женщинам нельзя играть без лицевой маски, а мужчины после 18 лет могут выбрать: убрать её, играть со стеклом или стеклом с решёткой, — сказала Качурина.

Он добавила, что есть гендерная разница в опыте. Женщины приходят в любительский хоккей во взрослом возрасте, а среди мужчин многие когда-то уже занимались им.

Марина Качурина тренирует в школе мастерства «Хоккей Мастер» и в женской любительской команде «Сибирские хаски».

Ранее трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко раскритиковал уровень мужской олимпийской сборной России. По его словам, необходимо развивать молодых игроков, так как отечественный хоккей давно отстаёт.