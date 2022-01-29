Тренер сборной России объяснила слова Далалояна о завершении карьеры

Тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала слова олимпийского чемпиона Артура Далалояна, в которых он намекнул на завершение карьеры. По словам 85-летнего специалиста, своё заявление спортсмен сделал на эмоциях из-за длительной изоляции от семьи на сборах.

Ситуация такая — мы заезжаем на Круглое на сбор и до результатов теста сидим в изоляции. С базы уезжать категорически запрещено, потому что пандемия нарастает, и ожидают, что будет еще страшнее. Артур обращался с просьбой уехать домой — ну, чтобы приезжать и уезжать с базы иногда домой, но директор базы это категорически запрещает. И я думаю, что под впечатлением от этого разговора он это написал, — сказала Родионенко.

По её словам, вопрос о завершении карьеры спортсмена даже не ставился. Родионенко считает, что Далалоян находится «в расцвете, и у него все впереди».

Далалоян также является чемпионом мира в личном многоборье. Перед Олимпийскими играми в Токио он получил травму ахиллова сухожилия, но сумел восстановиться в кратчайшие сроки. Он стал победителем Олимпиады-2020 в команде с Никитой Нагорным, Давидом Белявским и Денисом Аблязиным.