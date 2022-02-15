Тренер объяснил неудачную стрельбу Латыпова в биатлонной эстафете

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, чем были вызваны промахи Эдуарда Латыпова в заключительной стрельбе эстафеты на Олимпийских играх в Пекине. По мнению 60-летнего специалиста, биатлонист рано повесил медаль на шею. Об этом Каминский заявил телеканалу «Матч ТВ».

Латыпов сумел закрыть только три мишени и отправился на два штрафных круга. Перед заключительной стрельбой российский биатлонист имел 50-секундное преимущество над ближайшим преследователем. В итоге российская команда финишировала третьей.

Латыпов рано повесил медаль на шею. Можно было переждать ветер, а он начал стрелять в порыв. А дальше, видимо, уже коленки задрожали. В жизни всё бывает, конечно. Что-то подобное по драматизму было в Сочи, когда немец под ноги плюхнулся, такое же разочарование было, — сказал Каминский.

Сборная России по биатлону в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова стала бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине в эстафете. Эта награда стала третьей для российских биатлонистов на Играх в Пекине. Ранее россияне заняли третье место в смешанной эстафете. Также Эдуард Латыпов был бронзовым призёром гонки преследования.