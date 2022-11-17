Тренер Москвина: Горшков вывел танцы на льду на высокий уровень Заслуженный тренер Москвина: Горшков вывел танцы на льду на высокий уровень

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Советский фигурист Александр Горшков вывел танцы на льду на высокий уровень, когда они с Людмилой Пахомовой стали первыми олимпийскими чемпионами в этой дисциплине, рассказала «360» заслуженный тренер России Тамара Москвина, комментируя сообщение о его смерти. По ее словам, Горшков руководил Федерацией фигурного катания на коньках России «душевно» и профессионально.

Мы потеряли Александра Горшкова, который с Людмилой Пахомовой вывел когда-то танцы на льду на высокий уровень, они стали первыми олимпийскими чемпионами в этом виде. Благодарность Александру за то, что он много лет душевно и по-деловому руководил Федерацией фигурного катания России, — заявила Москвина.

Тренер также выразила соболезнования родным и близким Горшкова, а также любителям фигурного катания в России и за рубежом.

Российский фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров ранее выразил соболезнования родным и близким президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова. Первый олимпийский чемпион в танцах на льду ушел из жизни сегодня, 17 ноября, в возрасте 76 лет. Костомаров назвал Горшкова легендарным человеком. По его словам, его смерть — большая потеря не только для фигурного катания, но и для всего российского спорта.