Тренер «Монако» прилюдно обратился к Головину

Главный тренер французского «Монако» Тьери Анри прилюдно поддержал российского полузащитника Александра Головина после матча 20-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (1:1).
Специалист в раздевалке обратил внимание на эпизод, когда Головин промахнулся мимо створа ворот на 51-й минуте после выхода один на один с голкипером.
«Ничего страшного, в следующий раз забьёшь», — приводит РИА Новости слова источника, близкого к клубу.
Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера составила 30 млн евро. В текущем сезоне он вышел на поле в 11 матчах.
Как писал News.ru, Головина признали одним из худших во Франции.