Тренер «Монако» прилюдно обратился к Головину

https://news.ru/storage/news/9fdafc0dd2180bc9328e1e40e26ddd52/c1032ba3-8cbf-4597-ad95-67ff4fa337d4_850.jpg Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тьери Анри (слева) и Александр Головин

Главный тренер французского «Монако» Тьери Анри прилюдно поддержал российского полузащитника Александра Головина после матча 20-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (1:1).

Специалист в раздевалке обратил внимание на эпизод, когда Головин промахнулся мимо створа ворот на 51-й минуте после выхода один на один с голкипером.

«Ничего страшного, в следующий раз забьёшь», — приводит РИА Новости слова источника, близкого к клубу.

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера составила 30 млн евро. В текущем сезоне он вышел на поле в 11 матчах.

Как писал News.ru, Головина признали одним из худших во Франции.