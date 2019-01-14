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Тренер «Монако» прилюдно обратился к Головину

Тьери Анри (слева) и Александр Головин Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тьери Анри (слева) и Александр Головин

спорт [ версия для печати ]

Главный тренер французского «Монако» Тьери Анри прилюдно поддержал российского полузащитника Александра Головина после матча 20-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (1:1).

Специалист в раздевалке обратил внимание на эпизод, когда Головин промахнулся мимо створа ворот на 51-й минуте после выхода один на один с голкипером.

«Ничего страшного, в следующий раз забьёшь», — приводит РИА Новости слова источника, близкого к клубу.

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера составила 30 млн евро. В текущем сезоне он вышел на поле в 11 матчах.

Как писал News.ru, Головина признали одним из худших во Франции.


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