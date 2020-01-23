Тренер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора Джон Кавана сообщил, что его подопечный выйдет на следующий бой до лета. Об этом
Я буду очень удивлен, если Конор не выйдет в октагон до лета. Он определённо собирается подраться за это время, — привела слова Джона Кавана газета.
Во время выпуска «ММА-шоу Ариэля Хельвани» тренер ирландского бойца также назвал возможного соперника Конора Макгрегора.
Джастин Гэйтжи в полусреднем весе. Это моё личное предпочтение, —
процитировалДжона Кавана портал FightTime.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп прокомментировал последний бой Конора Макгрегора. Американский лидер сообщил, что рад победе ирландца и то, что Макгрегор «выбил дух» из своего соперника.
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