https://static.news.ru/photo/9c2a247a-3e3e-11ea-a481-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: АГН Москва/Global Look Press

Тренер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора Джон Кавана сообщил, что его подопечный выйдет на следующий бой до лета. Об этом сообщила «Газета.ru».

Я буду очень удивлен, если Конор не выйдет в октагон до лета. Он определённо собирается подраться за это время, — привела слова Джона Кавана газета.

Во время выпуска «ММА-шоу Ариэля Хельвани» тренер ирландского бойца также назвал возможного соперника Конора Макгрегора.

Джастин Гэйтжи в полусреднем весе. Это моё личное предпочтение, — процитировал Джона Кавана портал FightTime.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп прокомментировал последний бой Конора Макгрегора. Американский лидер сообщил, что рад победе ирландца и то, что Макгрегор «выбил дух» из своего соперника.