Тренер «Локомотива» Циннбауэр покинул пост после разгрома от «Сочи»

Фото: fclm.ru

Йозеф Циннбауэр

Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр покинул свой пост, сообщает пресс-служба столичного клуба. Спортивный директор «железнодорожников» немец Томас Цорн также ушел в отставку. Ранее красно-зеленые в гостях проиграли «Сочи» со счетом 0:4. Матч прошел на стадионе «Фишт».

Спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покидают футбольный клуб «Локомотив», — сказано в сообщении.

В данный момент «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с девятью очками после 12 игр.

Ранее сообщалось, что представитель Группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) Дмитрий Кузнецов (партия «Справедливая Россия — За правду») обратился к директору Федеральной службы безопасности РФ Александру Бортникову с просьбой проверить деятельность Российского футбольного союза. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении NEWS.ru, депутат упрекнул РФС в нежелании принимать в состав высших футбольных лиг команды из Крыма. По его мнению, организация таким образом «отступает от свободного и добровольного волеизъявления народа России», а также создает условия для подрыва конституционного строя, безопасности и целостности государства.