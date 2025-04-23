Тренер команды НБА воодушевил игроков матерными указаниями Тренер Lakers нецензурными словами вдохновил своих игроков на победу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В телевизионной трансляции решающего момента второго матча плей-офф НБА зрители отчетливо услышали нецензурные высказывания тренера баскетбольной команды Los Angeles Lakers Джей Джея Редика во время матча с Timberwolves, пишет New York Post. Это произошло в третьей четверти игры, когда его команда выигрывала со счетом 62:51.

Иисус <…> Христос! Какого <…> вы, ребята, делаете? Вперед! — гневно обратился тренер к защитнику Остину Ривзу и нападающему Дориану Финни-Смиту.

Примечательно, что команда отреагировала на его тираду довольно позитивно. Lakers в итоге выиграли у Timberwolves со счетом 94:85.

После окончания матча Редик заявил, что он вовсе не злился на своих игроков. Просто он хотел убедиться, что все спортсмены находятся на одной волне, пояснил тренер.

Ранее филолог Галина Мандрикова допустила, что русский мат как явление может вымереть уже в ближайшее время. Она отметила, что нецензурная лексика может превратиться в обычные междометия, потеряв свое первоначальное значение. Экспорт объяснила, что изначально матерные слова считались высокоэкспрессивной и табуированной лексикой. При этом, по ее словам, на сегодняшний день люди стали повсеместно использовать ругательства без эмоций и стеснения.