Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон в беседе с NEWS.ru поделился ожиданиями от встречи россиянок Вероники Кудерметовой и Дарьи Касаткиной в четвертьфинале «Ролан Гаррос». По мнению специалиста, очевидного фаворита у противостояния нет.
Это два игрока примерно одинакового класса, поэтому шансы на победу равные. Нет каких-то качеств, в которых одна спортсменка радикально превосходила бы другую. Конечно, для обеих теннисисток попадание в четвертьфинал — успех. Я очень рад, что в полуфинале точно будет россиянка, — завил Камельзон.
Тренер также отметил, что в женском теннисе сейчас гораздо меньше звёзд, чем в мужском. Из-за этого, по словам Камельзона, у болельщиков падает интерес к соревнованиям.
Где звёзды уровня Серены Уильямс или Марии Шараповой? Сейчас я вообще никого не могу выделит среди лучших теннисисток мира. Все, кто сегодня попал в 1/4 финала «Ролан Гаррос», могут выиграть турнир, нет никого, кто сильно бы выделялся, — заключил специалист.
Кудерметова и Касаткина встретятся в среду, 1 июня. Игра начнётся в 13:00 по московскому времени.