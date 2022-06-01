Тренер Камельзон сделал прогноз на российский четвертьфинал «Ролан Гаррос» Заслуженный тренер России Камельзон назвал шансы Кудерметовой и Касаткиной в 1/4 финала РГ равными

Вероника Кудерметова / Фото IMAGO/Becker Eibner-Pressefoto/Global Look Press

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон в беседе с NEWS.ru поделился ожиданиями от встречи россиянок Вероники Кудерметовой и Дарьи Касаткиной в четвертьфинале «Ролан Гаррос». По мнению специалиста, очевидного фаворита у противостояния нет.

Это два игрока примерно одинакового класса, поэтому шансы на победу равные. Нет каких-то качеств, в которых одна спортсменка радикально превосходила бы другую. Конечно, для обеих теннисисток попадание в четвертьфинал — успех. Я очень рад, что в полуфинале точно будет россиянка, — завил Камельзон.

Тренер также отметил, что в женском теннисе сейчас гораздо меньше звёзд, чем в мужском. Из-за этого, по словам Камельзона, у болельщиков падает интерес к соревнованиям.

Где звёзды уровня Серены Уильямс или Марии Шараповой? Сейчас я вообще никого не могу выделит среди лучших теннисисток мира. Все, кто сегодня попал в 1/4 финала «Ролан Гаррос», могут выиграть турнир, нет никого, кто сильно бы выделялся, — заключил специалист.

Кудерметова и Касаткина встретятся в среду, 1 июня. Игра начнётся в 13:00 по московскому времени.