Тренер Емельяненко рассказал о его готовности к бою

Тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Фёдора Емельяненко Питер Тайссе заявил, что его подопечный готов к поединку против американца Райана Бейдера.
«Фёдор тренировался очень усердно и готов к бою. С ним всё в порядке», — сказал тренер корреспонденту News.ru.
Ранее Емельяненко прокомментировал слухи о плохом самочувствии накануне боя с американцем Райаном Бейдером.
Бой Бейдера и Емельяненко назначен на 26 января в рамках турнира Bellator 214 в финале Гран-при тяжеловесов. Он пройдёт в Лос-Анджелесе (США).
42-летний Емельяненко за карьеру одержал 38 побед и потерпел пять поражений по правилам ММА.