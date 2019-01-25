Тренер Емельяненко рассказал о его готовности к бою

https://news.ru/storage/news/124351f48bfa4e84d596c4c4a3e7f7af/3d3dfd7f-eeb0-4f15-b378-9f4446066e1f_850.jpg Вадим Жернов/РИА Новости эксклюзивы

Фёдор Емельяненко

Тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Фёдора Емельяненко Питер Тайссе заявил, что его подопечный готов к поединку против американца Райана Бейдера.

«Фёдор тренировался очень усердно и готов к бою. С ним всё в порядке», — сказал тренер корреспонденту News.ru.

Ранее Емельяненко прокомментировал слухи о плохом самочувствии накануне боя с американцем Райаном Бейдером.

Бой Бейдера и Емельяненко назначен на 26 января в рамках турнира Bellator 214 в финале Гран-при тяжеловесов. Он пройдёт в Лос-Анджелесе (США).

42-летний Емельяненко за карьеру одержал 38 побед и потерпел пять поражений по правилам ММА.