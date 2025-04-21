Тренер дал советы, как без ущерба здоровью участвовать в забегах Тренер Тихонов посоветовал проходить УЗИ сердца перед каждым забегом

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Перед забегом, особенно на длительную дистанцию, рекомендуется самостоятельно обследовать свое здоровье, в том числе пройти эхокардиографию, заявил «Вечерней Москве» тренер Артем Тихонов. Он посоветовал проконсультироваться с кардиологом касаемо участия в марафоне.

Организаторы забегов требуют справки, но сейчас, полагаю, не так сложно получить их в поликлинике, просто пройдя небольшое обследование. В уставе соревнований отмечено, что участник, получивший слот, берет на себя всю ответственность за то, что с ним случится, — предупредил Тихонов.

Он порекомендовал пройти каждому хотя бы ЭКГ и измерить давление. Такой подход, по его словам, позволит минимизировать все риски. Врач также напомнил, что на состояние человека во время забега могут повлиять тяжелые погодные условия, при которых организм быстрее изнуряется.

Во время марафона Almaty Half Marathon 20 апреля скончались два участника забега — 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади. Оба бежали полумарафонскую дистанцию 21,1 км и были постоянными участниками соревнований в Алма-Ате.