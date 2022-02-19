Тренер Большунова рассказал, что думает об Этери Тутберидзе

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам, а также личный тренер трёхкратного чемпиона Олимпийских игр Александра Большунова Юрий Бородавко дал характеристику Этери Тутберидзе, которая работает тренером фигурного катания в Центре спорта и образования «Самбо-70». По мнению 61-летнего специалиста, его коллега является выдающимся специалистом в своей области, сообщает «Спорт-Экспресс».

Она — выдающийся специалист. У неё есть своя методика воспитания чемпионов, которую никто в мире повторить не может. И у многих такая зависть, что зубы скрипят от бессилия. Она — лучшая в мире, — сказал Бородавко.

Этери Тутберидзе воспитала четырех спортсменок, которые стали олимпийскими чемпионками. Это Юлия Липницкая, Алина Загитова, Анна Щербакова и Камила Валиева. Евгения Медведева под её руководством стала двукратной чемпионкой мира, а Алёна Косторная выиграла чемпионат Европы.

Ранее глава МОК Томас Бах раскритиковал российских тренеров, которые, по его мнению, весьма холодно встретили 15-летнюю фигуристку Камилу Валиеву после её выступления в произвольной программе Олимпиады. Из-за подобного поведения окружения спортсменки он усомнился в её будущем.

Другая воспитанница Тутберидзе, Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры — 2022 в Пекине. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,95 балла. На втором месте расположилась ещё одна ученица Тутберидзе — Александра Трусова. Её суммарный результат составил 251,73 балла. Камила Валиева стала четвёртой (224,09).