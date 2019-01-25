Тренер биатлонистов из РФ заявил о проблемах на пристрелке

https://news.ru/storage/news/3f5d870ec1ca2189839449576b99bf98/8e1db558-9ef5-4f8a-ab74-f0f668292680_850.jpg Союз биатлонистов РФ эксклюзивы

Николай Загурский (справа)

Тренер российских биатлонистов по стрельбе Николай Загурский перед стартом спринтерской мужской гонки в рамках 6-го этапа Кубка мира в Антхольце (Италия) заявил, что спортсмены испытывали проблемы на пристрелке.

«На пристрелке всем спортсменам было непросто, поэтому в гонке сложно будет рассчитывать на точную стрельбу. Дело даже не в высоте и сложном подходе к рубежу, а в ярком ослепляющем солнце, из-за которого в диоптр плохо видно прицел», — сказал Загурский.

Ранее главный тренер сборной Швеции по биатлону заявил, что лидер команды не выйдет на старт гонки.

Старт спринтерской гонки намечен на 16:30 мск.