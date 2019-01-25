Тренер биатлонистов из РФ заявил о проблемах на пристрелке

Тренер российских биатлонистов по стрельбе Николай Загурский перед стартом спринтерской мужской гонки в рамках 6-го этапа Кубка мира в Антхольце (Италия) заявил, что спортсмены испытывали проблемы на пристрелке.
«На пристрелке всем спортсменам было непросто, поэтому в гонке сложно будет рассчитывать на точную стрельбу. Дело даже не в высоте и сложном подходе к рубежу, а в ярком ослепляющем солнце, из-за которого в диоптр плохо видно прицел», — сказал Загурский.
Ранее главный тренер сборной Швеции по биатлону заявил, что лидер команды не выйдет на старт гонки.
Старт спринтерской гонки намечен на 16:30 мск.