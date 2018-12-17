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Тренер Бабикова разъяснил ситуацию c Драчёвым

Антон Бабиков Tobias Nykanen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Антон Бабиков

спорт [ версия для печати ]

Личный тренер российского биатлониста Антона Бабикова Виктор Никитин опроверг информацию о том, что его подопечный отказался выступать за сборную России на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«Мы все вопросы со сборной и главой Союза биатлонистов России (СБР) Драчёвым решили, Антон бежит в Нове-Место», — приводит слова Никитина «СЭ».

Никитин отметил, что произошло недопонимание и верная информация не была доведена до главы СБР Владимира Драчёва. Личный тренер Бабикова отметил, что биатлонист ожидал звонка вплоть до 18:00. Он также назвал причину сложившейся ситуации.

«Просто СМИ увидели в „Инстаграме“ сообщение Драчёва и зацепились. Ещё и вруном Антона назвали», — подытожил он.

Президент СБР Владимир Драчёв ранее сообщил, что Антон Бабиков отказался выступать за сборную России на Кубке мира. Спортсмен опроверг данную информацию. Позже появилась информация о том, что Бабиков отстранён от выступлений за национальную команду до конца сезона.

В конечном итоге спортсмен был включён в состав сборной на третий этап Кубка мира, который пройдёт в Нове-Место (Чехия) с 20 по 23 декабря.


#биатлон #АнтонБабиков
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