Тренер Бабикова разъяснил ситуацию c Драчёвым

https://news.ru/storage/news/7ddd7f66d5f3d431c59782abcccf21ce/d6232a51-ab66-4b9d-96f7-5c3aa6eda363_850.jpg Tobias Nykanen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Антон Бабиков

Личный тренер российского биатлониста Антона Бабикова Виктор Никитин опроверг информацию о том, что его подопечный отказался выступать за сборную России на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«Мы все вопросы со сборной и главой Союза биатлонистов России (СБР) Драчёвым решили, Антон бежит в Нове-Место», — приводит слова Никитина «СЭ».

Никитин отметил, что произошло недопонимание и верная информация не была доведена до главы СБР Владимира Драчёва. Личный тренер Бабикова отметил, что биатлонист ожидал звонка вплоть до 18:00. Он также назвал причину сложившейся ситуации.

«Просто СМИ увидели в „Инстаграме“ сообщение Драчёва и зацепились. Ещё и вруном Антона назвали», — подытожил он.

Президент СБР Владимир Драчёв ранее сообщил, что Антон Бабиков отказался выступать за сборную России на Кубке мира. Спортсмен опроверг данную информацию. Позже появилась информация о том, что Бабиков отстранён от выступлений за национальную команду до конца сезона.

В конечном итоге спортсмен был включён в состав сборной на третий этап Кубка мира, который пройдёт в Нове-Место (Чехия) с 20 по 23 декабря.