Трехкратный олимпийский чемпион Большунов впервые стал отцом

Фото: vk.com/aleksandr_bolshunov

Александр Большунов

Трехкратный олимпийский чемпион и лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов впервые стал отцом. Радостным известием спортсмен поделился в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена). Спортсмен опубликовал фото с малышом из роддома. Фанаты Большунова поздравили спортсмена с его «главным золотом в жизни».

Сегодня я стал папой! Теперь у нас есть главное золото, — написал спортсмен в описании к снимку.

Судя по стикеру с надписью «У меня родилась дочь», прикрепленному к одежде спортсмена, у Большунова и его супруги Анны Жеребятьевой родилась девочка. Имя малышки отец раскрывать не стал.

Большунов завоевал три золотых медали на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Лыжник отличился в скиатлоне, марафоне и эстафете. Кроме того, в Китае он также взял серебро в раздельных стартах и бронзу в командном спринте.

Ранее вратарь американского хоккейного клуба «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сообщил о том, что стал отцом. 17 августа у голкипера родился сын, которому родители дали имя Тимофей.