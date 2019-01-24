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Тарасова и Морозов выиграли серебро ЧЕ в Минске

Евгения Тарасова и Владимир Морозов Сергей Булкин/News.ru

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

спорт [ версия для печати ]

Французские фигуристы Ванесса Джеймс и Морган Сипре выиграли золотые медали чемпионата Европы в Минске в соревновании спортивных пар.

«Сегодня была одна ошибка, как и в короткой программе (помарки на прыжках - Ред.), не знаю, закономерность или другая причина, но в целом хорошо отработали программу, выбросы, довольны катанием. Единственное, вот эти две ошибки - вчера и сегодня — нас наказали.  Будем стараться локализовать все эти ошибки и работать над причинами, которые позволяют таким ошибкам вылазить на турнирах», - сказал Морозов на пресс-конференции.

Результат победителей — 225,66 балла.

Серебро завоевала российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов (218,82), бронзу — их соотечественники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (205,28).

Ещё одна российская пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняли пятое место (185,92).


#фигурноекатание #ЧЕМПИОНАТЕВРОПЫ #ВладимирМорозов #ЕвгенияТарасова
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