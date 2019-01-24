Тарасова и Морозов выиграли серебро ЧЕ в Минске

Французские фигуристы Ванесса Джеймс и Морган Сипре выиграли золотые медали чемпионата Европы в Минске в соревновании спортивных пар.

«Сегодня была одна ошибка, как и в короткой программе (помарки на прыжках - Ред.), не знаю, закономерность или другая причина, но в целом хорошо отработали программу, выбросы, довольны катанием. Единственное, вот эти две ошибки - вчера и сегодня — нас наказали. Будем стараться локализовать все эти ошибки и работать над причинами, которые позволяют таким ошибкам вылазить на турнирах», - сказал Морозов на пресс-конференции.