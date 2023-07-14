Трансперсонам запретили соревноваться с велосипедистками

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Спортсмены, совершившие трансгендерный переход, не смогут принимать участие в любых женских соревнованиях по велосипедному спорту, соответствующий запрет опубликован на официальном сайте Международного союза велосипедистов (UCI). Вместо этого в организации предлагают сменившим пол спортсменам попробовать свои силы в соревнованиях с мужчинами в специально созданной подкатегории.

В заявлении пресс-службы говорится о полном запрете на участие трансперсон в женских соревнованиях под эгидой UCI.

Отныне спортсменкам, совершившим переход после мужского полового созревания, будет запрещено участвовать в женских соревнованиях международного календаря UCI во всех категориях различных дисциплин, — поясняется в заявлении.

При этом, как уточнили в организации, в соревнованиях категории Masters будет создана специальная открытая подкатегория, в которой трансперсоны смогут попробовать свои силы наравне с мужчинами.

Ранее сотрудники ФСБ задержали трансгендера и ЛГБТ-активиста из Орловской области, которого подозревают в государственной измене. По данным силовиков, задержанный оказывал финансовую помощь Вооруженным силам Украины.

Сегодня, 14 июля, депутаты Госдумы проголосовали за закон о запрете на смену пола в окончательном чтении. Поводом к этому в том числе стало желание молодых людей избежать мобилизации, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.