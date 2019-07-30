https://static.news.ru/photo/3e26ca6e-b2ab-11e9-a346-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

На Воробьёвых горах в Москве начался монтаж основания новых трамплинов для прыжков на лыжах. После того как его строительство завершится, здесь будут проходить всероссийские и международные соревнования.

Спортсмены смогут опробовать новый объект уже в 2020 году. Он займёт место старого, возведённого ещё в середине прошлого века. Однако с тех пор требования к сооружениям подобного рода существенно ужесточились, поэтому построить заново оказалось дешевле, чем реконструировать. В 2016 году старый трамплин решили демонтировать.

Сейчас уже проведены работы по укреплению склона, а также модернизированы или заменены заброшенные инженерные коммуникации, передаёт ТАСС .

В ближайшем будущем планируется реконструировать и два детских трамплина. Они станут основой для тренировочной базы юниорских команд.

Ранее News.ru сообщал, что на Воробьёвых горах решено восстановить эскалаторную галерею к наземной станции метрополитена, которая обустроена на мосту через реку. По сути это будет новое строительство, которое может занять два–три года.