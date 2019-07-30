На Воробьёвых горах в Москве начался монтаж основания новых трамплинов для прыжков на лыжах. После того как его строительство завершится, здесь будут проходить всероссийские и международные соревнования.
Спортсмены смогут опробовать новый объект уже в 2020 году. Он займёт место старого, возведённого ещё в середине прошлого века. Однако с тех пор требования к сооружениям подобного рода существенно ужесточились, поэтому построить заново оказалось дешевле, чем реконструировать. В 2016 году старый трамплин решили демонтировать.
Сейчас уже проведены работы по укреплению склона, а также модернизированы или заменены заброшенные инженерные коммуникации, передаёт
В ближайшем будущем планируется реконструировать и два детских трамплина. Они станут основой для тренировочной базы юниорских команд.
Ранее News.ru сообщал, что на Воробьёвых горах решено восстановить эскалаторную галерею к наземной станции метрополитена, которая обустроена на мосту через реку. По сути это будет новое строительство, которое может занять два–три года.