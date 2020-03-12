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Женский чемпионат мира по кёрлингу отменён в Канаде из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Всемирная федерация кёрлинга.

Соревнования должны были пройти в городе Принс-Джордж с 14 по 22 марта. В них были заявлены 13 сборных, в числе которых значилась и российская команда, сообщает ТАСС. Это квалификационные соревнования...