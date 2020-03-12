Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп стал первым мировым лидером, высказавшимся за перенос сроков проведения Олимпиады в Токио из-за пандемии коронавируса.
По мнению американского политика, отсрочка Олимпиады-2020 является лучшим вариантом, чем Игры без зрителей,
Это просто моя идея. Может быть они отложат её на год, — заявил глава США репортёрам, собравшимся в Овальном кабинете Белого дома.
Глава оргкомитета летних Олимпийских игр 2020 года Ёсиро Мори сообщил, что вариант переноса или отмены соревнований из-за распространения COVID-19 не рассматривается, писал NEWS.ru.
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