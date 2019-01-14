Топ-клуб АПЛ будет играть на недостроенном стадионе

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Лондонский «Тоттенхэм» будет проводить мартовские матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) на стадионе, не введённом в эксплуатацию на 100 процентов.

Новый стадион сможет принимать матчи, хотя и не будет достроен до конца, сообщает Daily Mail.

Руководство «Тоттенхэма» ранее подтвердило, что февральские игры против «Ньюкасла», «Лестера» и «Боруссии» пройдут на «Уэмбли» — арене, где команда выступала всё время, пока шла подготовка новой арены. Если стадион «Тоттенхэма» не примет матч АПЛ с «Брайтоном» 6 апреля, то «Тоттенхэму» придется отложить идею переезда на новый стадион до следующего сезона. В руководстве чемпионата Англии считают, что три домашних игры на финише сезона — недостаточный повод для переезда.

В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает третье место с 48 очками. Лидер чемпионата — «Ливерпуль» — имеет в арсенале 57 очков.

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