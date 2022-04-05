Токов: россияне не могут драться за титул в Bellator

Российский боец среднего веса Анатолий Токов объяснил, почему организация Bellator не предоставила ему возможность сразиться за титул чемпиона. Ученик Фёдора Емельяненко сообщил YouTube-каналу «Вестник ММА», что американские владельцы лиги выступили против того, чтобы россияне дрались за чемпионский пояс.

Недавно нам сказали, что пока россияне не могут драться за титул, и поэтому на 24 июня мне титульный поединок не дадут, но обещают дать другой бой, пока не знаю с кем. Bellator не то чтобы не хочет. Есть президент организации Скотт Кокер, есть работники, они не против. Но люди, которым принадлежит Bellator, сказали, что не будут давать русским титульные бои, — сказал Токов.

На счету Токова 30 побед и два поражения в смешанных единоборствах. Впервые к статусу претендента на пояс он приблизился в 2018 году, когда победил Александра Шлеменко — бывшего чемпиона Bellator. После этого боя россиянин одержал три победы и в январе Скотт Кокер обещал ему титульный поединок с Гегардом Мусаси.

Отметим, что в UFC для россиян нет никаких ограничений.