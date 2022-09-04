Призера ЧМ по легкой атлетике застрелили у ночного клуба Серебряного призера ЧМ по легкой атлетике Харта застрелили у ночного клуба на Багамских островах

Фото: Dmitry Rozhkov/wikipedia.org

Багамский легкоатлет Шавез Харт

Багамского легкоатлета Шавеза Харта застрелили на острове Северный Абако, сообщает Eyewitness News. По данным портала, убийство произошло во время массовой потасовки у входа в ночной клуб.

Как сообщает полиция, на парковке у входа в клуб между несколькими местными жителями возник спор, переросший в драку. Один из участников конфликта покинул место инцидента, затем вернулся с огнестрельным оружием и выстрелил в Харта. Тот получил ранение в грудь.

Позже пострадавший был доставлен в клинику Марш-Харбор, где его осмотрел врач, который констатировал смерть. Подозреваемый в этом деле позже был задержан и взят под стражу полицией, — рассказали в полиции.

О других жертвах конфликта не сообщается. В настоящий момент ведется следствие.

Харт являлся серебряным призером чемпионата мира 2016 года в помещении в эстафете 4×400 м.

Ранее группа неизвестных застрелила в Тегусигальпе четырех человек, среди которых был сын бывшего президента Гондураса Саид Лобо. Молодых людей захватили на выезде из ночного клуба и убили на месте. Действующий президент Гондураса Сиомара Кастро выразила соболезнования семьям погибших.