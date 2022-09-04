Багамского легкоатлета Шавеза Харта застрелили на острове Северный Абако, сообщает Eyewitness News. По данным портала, убийство произошло во время массовой потасовки у входа в ночной клуб.
Как сообщает полиция, на парковке у входа в клуб между несколькими местными жителями возник спор, переросший в драку. Один из участников конфликта покинул место инцидента, затем вернулся с огнестрельным оружием и выстрелил в Харта. Тот получил ранение в грудь.
Позже пострадавший был доставлен в клинику Марш-Харбор, где его осмотрел врач, который констатировал смерть. Подозреваемый в этом деле позже был задержан и взят под стражу полицией, — рассказали в полиции.
О других жертвах конфликта не сообщается. В настоящий момент ведется следствие.
Харт являлся серебряным призером чемпионата мира 2016 года в помещении в эстафете 4×400 м.
Ранее группа неизвестных застрелила в Тегусигальпе четырех человек, среди которых был сын бывшего президента Гондураса Саид Лобо. Молодых людей захватили на выезде из ночного клуба и убили на месте. Действующий президент Гондураса Сиомара Кастро выразила соболезнования семьям погибших.