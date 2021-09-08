Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера «Матч ТВ»

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Журналистка и телеведущая Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера телеканала «Матч ТВ», который занимала с момента запуска в 2015 году. Теперь её назначили заместителем генерального директора «Газпром-медиа».

Место Канделаки займёт Александр Тащин, сообщается на официальном сайте «Газпром-медиа». Ранее он работал на должности главного редактора телеканала.

Это назначение, безусловно, большая ответственность. Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи, — отметила Канделаки.

Она добавила, что намерена приложить все силы, чтобы эти задачи были успешно решены.

Ранее стало известно, что Нобель Арустамян больше не работает на «Матч ТВ». Поводом для разрыва «отношений» стало интервью с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым о разводе.