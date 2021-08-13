«Не самое лучшее решение»: Тимановская высказалась о скандале на ОИ в Токио

Эмоционально критиковать белорусских спортивных функционеров в Instagram было не лучшим решением, считает легкоатлетка Кристина Тимановская, уехавшая в Польшу. Такое заявление она сделала в интервью немецкому изданию Zeit.

Возможно, критиковать руководство в таком эмоциональном состоянии в Instagram было не самым лучшим решением. Но моя дисквалификация, мой вынужденный отъезд, опорочивание по государственному телевидению — в чём смысл? — подчеркнула она.

Спортсменка предположила, что без подобных действий со стороны белорусских властей международного скандала не произошло бы. По её словам, эта ситуация показывает, что происходит в Белоруссии с людьми, у которых есть собственное мнение.

1 августа на Олимпиаде произошёл скандал с участием Тимановской. Она раскритиковала в Instagram белорусских спортивных функционеров. После этого Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что тренеры команды по лёгкой атлетике решили отстранить спортсменку и отправить её домой в связи с её эмоционально-психологическим состоянием.

Позднее Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе и обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. Она отказалась лететь в Минск, так как опасалась преследования. Сейчас она находится в Польше.