Тимановская подписала политическое письмо белорусских спортсменов

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская подписала открытое письмо спортсменов за честные выборы и против насилия в стране. Об этом она сообщила в своём Instagram.

16 августа 2020-го появилось Открытое письмо спортсменов против насилия и за честные выборы. Я, как и многие тогда, осталась в стороне, предпочитая думать, что если буду просто готовиться к Олимпиаде, со мной ничего не произойдёт. Сегодня, ровно год спустя, я его подписала, — заявила Тимановская.

Она призналась, что для неё это повод сказать всем спортсменам, что если они думают, что режим их не коснётся, это не так. И она не знает, где бы она сейчас была и какие показания давала бы на камеру, если бы ей не помог Фонд спортивной солидарности.

1 августа с участием Тимановской на Олимпиаде произошёл скандал. Она раскритиковала в Instagram белорусских спортивных функционеров. После этого Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что тренеры команды по лёгкой атлетике решили отстранить спортсменку и отправить её домой в связи с её эмоционально-психологическим состоянием.

Позднее Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе и обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. Она отказалась лететь в Минск, так как опасалась преследования. Сейчас она находится в Польше.