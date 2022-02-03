Тимофей Цзю проведёт первый бой за пределами Австралии

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Стала известна дата следующего боя австралийского боксёра Тимофея Цзю. 27-летний спортсмен выйдет на ринг 19 марта, сообщает Boxing News 24.

Соперником сына бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю станет 34-летний американец Террелл Гауша. Встреча пройдёт в рамках вечера бокса, главным событием которого станет второй поединок между американцем Джермаллом Чарло и аргентинцем Брайаном Кастаньо. Летом прошлого года они не выявили победителя.

Это будет первый бой для австралийского боксера с русскими корнями за пределами родной Австралии.

Ожидается, что позже Цзю встретится с победителем боя Чарло-Кастальо. Он является официальным претендентом на титул по рейтингу IBF.

На счёту Цзю 20 побед в 20 боях, а на счету Гауши 22 победы, два поражения и одна ничья.

Ранее в Австралии была назначена дата первого поединка по правилам профессионального бокса в карьере 24-летнего Никиты Цзю. Он проведёт дебютный бой 2 марта в Брисбене.