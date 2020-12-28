Прохвосты, мошенники, допингисты: Тихонов высказался о российском биатлоне

https://static.news.ru/photo/2e3f95c4-492f-11eb-9dad-fa163e074e61_660.jpg Александр Тихонов Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

К провальным результатам российских биатлонистов на международных соревнованиях привела абсолютная безграмотность тренерского штаба. Такое резкое мнение высказал четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

По его словам, за долгое время в мужской сборной не появилось ни одного нового имени, и «это страшно».

[Александр] Логинов, если придёт в себя, может что-то показать. А [Евгений] Гараничев и [Антон] Бабиков не обыграют сегодняшних лидеров. И чего мы ждём к Олимпиаде? — заявил Тихонов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Спортсмен обрушился с резкой критикой на Союз биатлонистов России, заявив, что Александр Пак и Владимир Барнашев — это «прохвосты и жулики», которые «развалили всё до основания». Он выразил мнение, что «это мошенники, допингисты, которые за 13 лет ничего не решили».

Ранее антирекордная серия сборной России без медалей в гонках Кубка мира увеличилась до 39 стартов. На результат не повлияло даже обещание спортивного комментатора Дмитрия Губерниев денежной премии в размере 100 тысяч рублей первому российскому биатлонисту, который завоюет медаль.

Ранее журналист пообещал съесть ботинок, если антирекорд российских биатлонистов продлится и отечественные спортсмены проведут 50 гонок без медалей. При этом одно пари он уже проиграл и после завершения женской эстафеты на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене был вынужден жевать варежку.

Ранее, как писал NEWS.ru, главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский объяснил причины провальных результатов спортсменов тем, что команде «не хватило подводящей, развивающей работы до сезона». Вроде бы «не сидели на печке, но скоростной работы было недостаточно», посетовал он.