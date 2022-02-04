Тихонов выразил желание отрезать язык биатлонистке сборной России

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов негативно отреагировал на жалобу российской биатлонистки Валерии Васнецовой о скудном рационе питания в Олимпийской деревне. По мнению одиннадцатикратного чемпиона мира, спортсменке не следует жаловаться. 75-летний бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) подчеркнул, что выгнал бы Васнецову из команды, если бы у него была такая возможность, сообщает Sport24.

Я бы Васнецовой язык отрезал за такие жалобы. Мы в 80-м году жили в Америке как в тюрьме, и никто не жаловался! А она сидит и своими соплями поднимает волнения в коллективе. <...> Я бы её сейчас собрал и пинком под задницу выгнал за такое! Королева какая! Она кто такая? Кормят её, бедную, плохо, — сказал Тихонов.

Отметим, что Васнецова не примет участия в Олимпиаде. Спортсменка сдала два положительных ПЦР-теста на COVID-19 по прибытии в Пекин и находится на карантине.

Ранее СБР объявил состав национальной команды на смешанную эстафету на Олимпийских играх в Пекине. Участие в гонке примут Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.