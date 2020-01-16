https://static.news.ru/photo/a538ff96-3867-11ea-8118-fa163e074e61_660.jpg Сергей Кущенко Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов предположил, что если член Совета по развитию физкультуры и спорта при президенте РФ Сергей Кущенко вдруг станет министром спорта, то он развалит российский спорт.

Я думаю, что этого прохвоста нужно поставить диджеем, а не больше. Я отрицательно отношусь к его кандидатуре, тогда спорт опустится ниже плинтуса. Кущенко был заместителем [Михаила] Прохорова (экс-президент СБР. — NEWS.ru) в нашем биатлоне, они развалили федерацию за восемь лет. Я им сдал федерацию лучшую в мире, а они её опустили до дисквалификации. Он просто мошенник, больше никто, — сказал четырёхкратный олимпийский чемпион корреспонденту NEWS.ru.

Кущенко в 2009 году занял пост генерального директора Союза биатлонистов России (СБР), а в 2010 году был избран первым вице-президентом Международного союза биатлонистов (IBU). Покинул СБР в 2014 году. На данный момент является президентом Единой Лиги ВТБ по баскетболу.

15 января 2020 года после обращения президента России Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию правительство РФ в полном составе ушло в отставку. К вечеру того же дня президент предложил новую кандидатуру на пост премьер-министра — главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. 16 января депутаты Госдумы одобрили кандидатуру главы ФНС на пост премьер-министра России, писал NEWS.ru.