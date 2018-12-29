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Тихоненко: ситуация в женском баскетболе катастрофическая

Ксения Тихоненко Ксения Тихоненко/vk.com эксклюзивы

Ксения Тихоненко

спорт [ версия для печати ]

Лидер и капитан женского баскетбольного клуба «Надежда», форвард сборной России Ксения Тихоненко заявила, что уровень женского чемпионата России падает.

«Да, все хуже и хуже у нас (чемпионат страны. — Ред.), к сожалению. Я не знаю, что будет дальше, ведь с каждым годом ситуация становится всё более катастрофической. Пока у нас задают тон УГМК, курское „Динамо“, оренбургская „Надежда“ и красноярский „Енисей“. Ну и столичный МБА неплохой уровень показывает. „Спарта“ из Видного старается подтянуться. Вкладывайте деньги в развитие женского баскетбола в России (смеётся)», — сказала Тихоненко в интервью News.ru.

Ранее Тихоненко назвала футболиста «Зенита» Артёма Дзюбу лучшим спортсменом года в России.


#баскетбол #КсенияТихоненко
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