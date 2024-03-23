Теракт в «Крокусе» прервал чемпионат России по лыжным гонкам Оставшиеся лыжные гонки на ЧР отменили из-за теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все оставшиеся старты на чемпионате России по лыжным гонкам в Малиновке (Архангельская область) отменены из-за теракта, который произошел накануне в «Крокус Сити Холле», сообщил директор оргкомитета турнира Дмитрий Ермаков «Матч ТВ». Масс-старт свободным стилем у женщин на 30 км должен был пройти 23 марта, масс-старт у мужчин на 50 км — 24 марта.

Решение принято, сейчас оформляем протокольно, соревнования отменены. Гонки отменены, и точка, — сказал Ермаков, отвечая на вопрос о переносе.

Многие звезды шоу-бизнеса сообщили об отмене или переносе своих концертов в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Среди них Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Любовь Успенская, Егор Крид, Сергей Жуков, Юлия Паршута, Mary Gu. В своих социальных сетях звезды также выразили соболезнования родным и близким погибших.

Певец SHAMAN выразил готовность оплатить похороны каждой жертвы теракта в «Крокус Сити Холле». Артист также предложил взять на себя все расходы по реабилитации пострадавших в результате стрельбы в концертном зале. По словам певца, никому не удастся запугать и сломать жителей России, которые являются одной большой семьей.