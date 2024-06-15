Теннисисты-олимпийцы Рублев и Хачанов не поедут на Игры в Париже Тарпищев: Рублев, Хачанов и Самсонова пропустят Олимпиаду в Париже

Фото: Pawel Andrachiewicz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Андрей Рублев

Российские теннисисты Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не примут участия в Олимпийских играх в Париже, сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в беседе с ТАСС. В частности, по его словам, Рублеву нужно физически восстановиться после интенсивного игрового сезона.

Рублев, Хачанов, Самсонова не сыграют [на Олимпийских играх в Париже]. Андрею требуется восстановление, он ведь играет все подряд. Организм не железный, — сказал собеседник агентства.

Тарпищев предположил, что Рублева может заменить теннисист Павел Котов, поскольку тот следующий по рейтингу. Однако процесс формирования команды еще идет, пояснил он.

На прошлой Олимпиаде в Токио Рублев завоевал золото в миксте, он выступал в паре с Анастасией Павлюченковой. Тогда же Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде.

Ранее Международный олимпийский комитет опубликовал первый список из допущенных до Олимпиады в Париже спортсменов из России. Пока речь идет о 14 атлетах, которые будут выступать в нейтральном статусе. Среди них велосипедисты Тамара Дронова, Алена Иванченко и Александр Власов, борцы Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова. Кроме того, в списке значится Анжела Бладцева, выступающая в прыжках на батуте.