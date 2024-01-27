Теннисист Шевченко назвал страну, за которую будет выступать вместо России Российский теннисист Шевченко признал, что будет выступать за Казахстан

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Александр Шевченко

Российский теннисист Александр Шевченко объявил на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что решил сменить спортивное гражданство. Теперь он будет выступать на международных соревнованиях за Казахстан.

Хочу сообщить, что со следующей недели я буду представлять сборную Казахстана на корте. Я очень горжусь этим и не могу дождаться, когда выйду на корт, — написал спортсмен.

Об обращении Шевченко в Федерацию тенниса Казахстана с просьбой предоставить ему спортивное гражданство стало известно осенью 2022 года. Он является шестой ракеткой мира и занимает 48-е место в мировом рейтинге.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев в третий раз стал финалистом Australian Open, он победил немца Александра Зверева. Встреча завершилась со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу россиянина.

Финал Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде в 2024 году пройдет 28 января. Первая ракетка мира Новак Джокович считает, что Медведев является человеком с правильными ценностями. До этого российский теннисист рассказал, как Джокович предложил ему полететь вместе на матч Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии, несмотря на то что Даниил в то время не входил в элиту мирового тенниса.