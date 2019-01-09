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Теннисист Федерер рассказал о первом поцелуе

Роджер Федерер Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Роджер Федерер

спорт [ версия для печати ]

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своём первом поцелуе.

«Это произошло на Олимпиаде в Сиднее, когда мне было 18. Её звали Мирка Вавринец», — приводит слова спортсмена CNN.

Федерер отметил, что девушка была старше него на два года и очень красивой. Вместе с девушкой Федерер представлял Швейцарию на теннисном турнире. В течение двух недель спортсмены жили в Олимпийской деревне. Один из спортсменов, с которыми жил Федерер, уговорил его поцеловать девушку.

«Тогда Мирка считала меня очень молодым, и я сказал ей: "Мне не 18, мне почти 18 с половиной". Это сработало», — заключил он.

Роджер Федерер и Мирка Вавринец сочетались узами брака в 2002 году. У пары четверо детей.

News.ru ранее сообщал, что российские теннисистки прошли во второй квалификационный раунд на турнире Australian Open.


#теннис #РоджерФедерер
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