«Тенденция меняется»: Журова о призыве сына Эрдогана допустить РФ на ОИ Депутат Журова: чем больше будет призывов вернуть РФ на Олимпиаду, тем лучше

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Чем больше будет призывов вернуть российских спортсменов на Олимпиаду от известных людей, тем лучше, заявила NEWS.ru депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова. Так она прокомментировала соответствующий призыв сына президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — главы Всемирной конфедерации этноспорта Билала Эрдогана.

Чем больше будет посылов известных людей, тем лучше. Потому что складывается впечатление, что вопрос возвращения наших спортсменов лежит на ярких политиках, которые входят в исполкомы и советы международных федераций. Даже не президенты организаций решают, вернутся наши спортсмены или нет, — сказала Журова.

Она отметила, что сейчас в международных соревнованиях участвуют только спортсмены из тех федераций, в исполкомы которых не входит большое количество представителей из недружественных стран. Журова подчеркнула, что Россию не пускают в лыжные гонки и биатлон, зато до квалификации к Олимпиаде допустили фигуристов и конькобежцев.

У нас серьезное влияние в фигурном катании, и без нас уже нет смысла выступать. Чем больше известных людей будет высказываться, тем больше будет ощущение, что тенденция меняется. А то из-за большого количества людей, у которых есть личные счеты к России, например, у Гашека (экс-вратарь сборной Чехии по хоккею. — NEWS.ru), складывается впечатление, что все так думают, а это не так, — добавила Журова.

Ранее Билал Эрдоган выступил за участие России на Олимпийских играх. Он заявил, что российские спортсмены должны быть на соревнованиях с флагом страны.