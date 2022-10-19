Тело экс-игрока ЛФК «Локомотив» нашли в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Shot сообщил, что тело бывшего игрока любительского футбольного клуба (ЛФК) «Локомотив» нашли под окнами на козырьке подъезда высотки на улице Госпитальный Вал в центре Москвы. По данным канала, 26-летний спортсмен упал с 17-го этажа многоэтажки. В источнике уточнили, что полиция начала проверку инцидента.

Артемов — воспитанник столичной академии «Спартак». За свою карьеру футболист поиграл за нижегородский клуб «Олимпиец», а также смоленский «Днепр». В составе ЛФК «Локомотив» Артемов играл в 2014–2015 годах.

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