https://static.news.ru/photo/66658caa-1a92-11ea-92ad-fa163e074e61_660.jpg Джонатан Тейлор Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Каждый российский спортсмен будет допускаться до международных соревнований индивидуально, заявил председатель комитета по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор.

Индивидуальный ли спорт или командный, каждый спортсмен будет допускаться индивидуально. Сейчас мы не можем говорить точно за каждый случай, потому что финальное слово по каждому спортсмену будет выносить CAS, — приводит слова Тейлора РИА Новости.

Также Тейлор добавил, что на мировых чемпионатах не будет российского флага.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях в течение четырёх лет, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.