Тедеско будет руководить «Спартаком» в матче с «Локомотивом»

https://static.news.ru/photo/aa5df068-e559-11ea-902a-fa163e074e61_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, пропустивший две игры из-за болезни, вернётся к руководству командой в матче 4-го тура РПЛ против «Локомотива».

Немецкий специалист прибыл на «Открытие Арену» вместе со «Спартаком» и будет находиться на бровке во время игры.

Ранее сообщалось, что Тедеско пропустил две предыдущих игры «красно-белых» в РПЛ из-за ангины. При этом «Спартак» обыграл «Ахмат» (2:0) и сыграл с «Уфой» (1:1). Игроками руководил Андреас Хинкель.

Как писал NEWS.ru, Хинкель прокомментировал любопытную закономерность, на которую обратил внимание корреспондент NEWS.ru: нынешним летом «красно-белые» выигрывали только те матчи, в которых командой у бровки руководил Хинкель, а главный тренер Доменико Тедеско был дисквалифицирован или, как сейчас, нездоров.