Татьяна Тарасова сообщила, что в ISU «сидят садисты»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала Международный союз конькобежцев (ISU) за отмену этапа Гран-при России. Тарасова в интервью Metaratings.ru назвала людей, принявших это решение, садистами.

К этой новости отношусь очень плохо, очень неправильно это. Я не знала, что в ISU сидят садисты и не думала, что все дойдет до такой степени, — сказала Тарасова.

По итогам онлайн-заседания Совета ISU было принято решение о том, что Кубок Ростелекома — 2022 не будет включён в серию Гран-при по фигурному катанию. Таким образом, Россия была лишена единственного международного старта в этом сезоне.

Ранее бывшая российская фигуристка и олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка прокомментировала вероятность приостановки членства Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в ISU. По её мнению, организация очень многое потеряет без российских фигуристов, а дисциплина может вообще загнуться.

В начале марта ISU отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований под своей эгидой. Таким образом, российские фигуристы не смогли выступить на чемпионате мира, прошедшем в французском Монпелье.