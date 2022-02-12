Татьяна Тарасова представила редкий архивный снимок в честь своего юбилея

Татьяна Тарасова в честь своего юбилея опубликовала в личном блоге редкий архивный снимок. Заслуженному тренеру России исполняется 75 лет.

На фото легенда отечественного фигурного катания совсем ещё юной девочкой позирует на катке. Спортсменка запечатлена во время изящного прыжка, её лицо светится вдохновением.

75! Полёт нормальный, — подписала снимок тренер.

Поклонники наперебой поздравляют Татьяну Тарасову, которая воспитала целую плеяду фигуристов, в числе которых и олимпийский чемпион Алексей Ягудин. «Вы самая любимая и человечная. Храни Вас бог на долгую радость всей страны», «Здоровья и радости, будьте счастливы. Вы великий тренер и эпоха фигурного катания! С Юбилеем! Будьте здоровы и прекрасны как всегда!», написали пользователи.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала ситуацию с украинским фигуристом Иваном Шмуратко, который ответил по-английски на вопрос, заданный на русском языке. В инциденте, произошедшем во время встречи с представителями СМИ перед началом Олимпиады в Пекине, Тарасова не увидела ничего противоестественного.