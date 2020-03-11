Татьяна Тарасова опубликовала в Instagram фото, на которой ей всего 16 лет. Сейчас фигуристке и прославленному тренеру 73 года.
16 лет. А фотограф — Алёша Мишин. На сборе сборной в Леселидзе, — подписала снимок мастер спорта международного класса.
Татьяна Тарасова — дочь легендарного хоккеиста Анатолия Тарасова. Она известна своими резкими, но правдивыми высказываниями.
Ранее NEWS.ru сообщал, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на критику спортивного директора немецкой федерации Удо Дёнсдорфа, который считает, что юный возраст российских спортсменок, выступающих в элите фигурного катания, не идёт спорту на пользу.
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