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Отмена проведения в 2020 году Олимпийских игр в японском Токио не лишит город крупнейшего турнира четырёхлетия. Состязания могут пройти на готовых аренах через год или два.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на члена японского оргкомитета Харуюки Такахаши. Я не думаю, что Игры могут быть отменены, это будет перенос. МОК будет в затруднении, если...