ТАСС: Позднякова переизбрали на пост президента Олимпийского комитета РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Станислав Поздняков

Четырехкратного олимпийского чемпиона по фехтованию Станислава Позднякова переизбрали на пост президента Олимпийского комитета России, сообщается в официальном Telegram-канале ОКР. Впервые он занял этот пост в 2018 году.

Четырехкратный Олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Алексеевич Поздняков единогласно переизбран на пост Президента Олимпийского комитета России! — говорится в сообщении.

За кандидатуру Позднякова проголосовали все 247 членов собрания.

В 2016 году он стал первым вице-президентом Олимпийского комитета страны.