Таштимеров выиграл контрольную тренировку биатлонной сборной России

В Тюмени, где проходит сбор группа Сергея Башкирова, состоялась контрольная тренировка биатлонистов. Спортсмены провели спринтерскую гонку на лыжероллерах, победу в которой с чистой стрельбой одержал Денис Таштимеров. Лидеры группы Александр Логинов, Евгений Гараничев и присоединившийся к ним Матвей Елисеев участия в гонке не принимали.

Таштимеров с чистой стрельбой преодолел дистанцию за 26.15 минут. Второй результат с двумя кругами штрафа и отставанием 21 секунду от победителя показал Семён Сучилов. Замкнул тройку лучших Александр Поварницын (2 промаха, +24 секунды).

На следующей неделе биатлонисты группы Башкирова примут участие в чемпионате России по летнему биатлону, который также пройдёт в Тюмени.

Как сообщалось ранее, российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина не поехала на сбор в Сочи и тренируется в Удмуртии, но пока не выдерживает максимальных нагрузок.