Тарьей Бё: никого не обрадует возвращение россиян в международный спорт
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
12:09, 20 марта 2022
Тарьей БёФото: Zhan Yan/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Многократный чемпион мира и олимпийский чемпион по биатлону Тарьей Бё высказался о концерте, который прошёл в Москве в честь восьмилетия воссоединения Крыма с РФ. На нём присутствовали российские спортсмены, а президент РФ Владимир Путин выступил с речью. Бё выразил непонимание относительно участия спортсменов в этом действии, сообщает NRK.
Думаю, что они сами ничего не поняли. Россияне ещё жалуются, что их не допускают к стартам и дисквалифицируют. Но они же сами чётко не дистанцируются от политики. Их возвращению никто не обрадуется, — сказал Бё.
В «Лужниках» прошёл митинг-концерт в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В нём приняли участие Александр Большунов, Евгений Рылов, Дина и Арина Аверины, Виктория Листунова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.