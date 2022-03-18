Тарьей Бё: никого не обрадует возвращение россиян в международный спорт

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Фонд гимнастической этики (GEF) планирует дисквалифицировать российского гимнаста Ивана Куляка, который вышел на этап Кубка мира в Дохе с буквой Z, наклеенной на форму. Срок отстранения спортсмена должен составить один год. Об этом в интервью ТАСС сообщила тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Меня как руководителя делегации, выводящего тренера [Игоря] Калабушкина и самого спортсмена предложено дисквалифицировать на один год, — сказала Родионенко. Она отметила, что инициатива наказания исходила от украинской стороны, которая выступала...