Тарасова заявила, что президент МОК Бах настраивает весь мир против России

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах настраивает международное сообщество против России, заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью «Спорт-Экспресс». Ранее глава МОК сообщил, что спортсмены из РФ и Белоруссии по-прежнему не будут допускаться к участию в международных соревнованиях.

Чего они хотят этим добиться? На какой промежуток времени они рассчитывают придерживаться этих рекомендаций? 10 лет что ли? Сам Бах чего хочет? Плохо дело, если Томас Бах берет на себя смелость говорить такое вслух. Очень грустно за наших спортсменов, — сказала Тарасова.

Ранее она также критиковала Баха. Тренер считает, что спортивный функционер убивает принципы олимпийского движения, смешивая спорт и политику.

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене назвала функционера МОК двуличным.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам соревнований не допускать к участию российских и белорусских спортсменов.