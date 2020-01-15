https://static.news.ru/photo/6da13dca-37b6-11ea-8d53-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Тарасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова верит, что российский спорт выйдет из кризиса благодаря президенту РФ Владимиру Путина.

Сможем ли мы выйти из кризиса в спорте? Я верю в Путина, — сказала Тарасова Sport24.

Также Тарасова ушла от ответа на вопрос, кто должен занять должность министра спорта. Она отметила, что находится не на том уровне, чтобы выбирать руководителей ведомств.

Ранее Тарасова пришла на шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» и вручила букет цветов олимпийской чемпионке Алине Загитовой, которая исполняет в нём главную роль, писал NEWS.ru.