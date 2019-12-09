https://static.news.ru/photo/2fc2b3e4-1a7e-11ea-ae84-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Тарасова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, комментируя решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявила, что спортивные чиновники позорят президента страны Владимира Путина.

Я считаю, что эти руководители, которые были назначены до этого, они позорят Путина! — цитирует Тарасову Sport24.

Тренер подчеркнула, что на руководящие должности назначил их именно Путин и если руководители этого не понимают, то должны уйти со своего поста, так как «имеют дело с живыми людьми».

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Также исполком WADA ввел четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).